Slingrende bilist i stjålen bil på motorvejen ønskede ikke at standse for at tale med politiet, så han tog flugten ind gennem Horsens midt i morgen-mylderet og kort før skoletid.

Horsens: En biljagt udspillede sig fredag morgen på strækningen fra motorvejen til Vestbyen i Horsens. Det oplyser vagtchefen fra Sydøstjyllands Politi. En civil patrulje spottede på motorvejen mellem Hedensted og Horsens en slingrende bilist, som betjentene mistænkte for spirituskørsel og derfor ønskede at standse. Den var bilisten dog ikke med på, så den civile patrulje måtte sætte efter bilen - en VW Polo, som viste sig at være stjålet i Kolding.

Kilet fast i smal gade Den flygtende bilist kørte mod nord ad motorvejen, og ved Horsens Vest-afkørslen kørte han af og satte kursen mod Horsens ad hhv. Silkeborgvej og Vestergade. Fra Vestergade drejede han til venstre ad Istedgade, og her standsede flugten. - Istedgade er en relativ smal gade, og der holdt en bil på vejen i forbindelse med noget af- eller pålæsning. Han forsøgte i lav fart at køre imellem den bil og andre parkerede biler, men her blev han til vores held kilet fast, fortæller vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi. Der skete skade på den stjålne bil samt to parkerede biler, men ingen personer kom til skade, oplyser han.

Vidner søges Vagtcentralen modtog meldingen om situationen fra den civile patrulje kl. 7,27, og to patruljevogne plus indsatsvognen rykkede ud med assistance til biljagten. - Det er et tidspunkt, hvor der er meget trafik og bl.a. skolebørn på vej til skole i vestbyen? - Det var ikke overhængende farligt. På Istedgade kørte han med lav fart. Undervejs kørte han stærkere end sædvanligt, men den civile patrulje vurderede, at bilen havde ringe motorkraft, så den holdt hele tiden god afstand, så han ikke blev presset til at køre stærkere. - Men der opstod farlige situationer nogle steder, siger vagtchefen. Blandt andet påkørte han et vejskilt, og og i krydset mellem Silkeborgvej og Schüttesvej/Skanderborgvej kørte han over for rødt lys og snittede i den forbindelse en anden bil. - Vi har talt med en del vidner, men hvis andre er blevet påkørt eller har måttet springe for livet, hører vi gerne fra dem på tlf. 114, lyder det fra vagtchefen.