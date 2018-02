Meter høje flammer: Voldsom brand hærger værksted

Esbjerg: Der udbrød sidst på eftermiddagen brand i autoværkstedet Esbjerg Pitstop på hjørnet af Glarmestervej og Stenhuggervej i Sædding.

- Vi fik et alarmopkald på 112 klokken 18.11 af en person, der fortalte, at der var brand i autoværkstedet. Og da vores første patrulje ankom til stedet kunne de konstatere, at bygningen var overtændt, siger vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Brandværnet valgte af samme årsag at sikre nabobygningen og fortage det, der hedder en kontrolleret nedbrænding.

-Det er dog ikke held uproblematisk, da der er en del trykflasker i værkstedet og dermed eksplosionsfare, siger vagtchefen, der henstiller til, at man accepterer den sikkerhedszone, som politi og brandvæsenet har afmærket i området.

Brandfolkene har endnu ikke haft mulighed for at nedkøle trykflaskerne, så der er fortsat en reel eksplosionsfare.

Røgen er til gengæld ikke noget stort problem, da den, ud over et lille hjørne af Susåvænget, driver ud over grønne områder.

Det må formodes, at Køkkencenter Esbjerg, der også holder til på adressen, har lidt skader under branden, som man endnu ikke kender årsagen til.

Politiet formoder, at slukningsarbejdet kommer til at stå på i mange timer endnu.

Videoen her under er fra efterslukningen omkring klokken 20.20