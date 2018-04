Lige nu: Alvorligt færdselsuheld spærrer landevej

Rute 11 ved Skærbæk mellem Bredebro og Døstrup er lørdag eftermiddag spærret på ubestemt tid på grund af et trafikuheld.

Politi og redning er klokken 15.45 på vej til stedet, og vagtchef Ivan Gohr Jensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi beder de øvrige bilister om at give plads til redningskøretøjerne.

Samtidig oplyser han, at det er et alvorligt uheld, og at vejen forventes spærret i længere tid.

Bilister bedes finde en alternativ rute.

jv.dk følger sagen...