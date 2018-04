Forundret vagtchef efter varsel om tæt tåge i nat: Tænd nu de baglygter

Tæt tåge. Det er, hvad du kan forvente, hvis du bevæger dig ud på vejene inden klokken 8 i morgen tidlig. Det varsler DMI i hele Syd- og Sønderjylland, i trekantområdet og flere andre steder i landet.

Det får vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi til at skrive følgende på Twitter:

"Tag dine forholdsregler - kør hjemmefra i god tid og kør forsigtigt. Og så lige en ting mere - husk at få tændt for baglygterne på din bil. God aften til jer alle. Vagtchefen".

Vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi, Jørn Lindhardt, bakker ham op.

- Jeg blev noget forundret, da jeg kørte på arbejde i eftermiddags. Der var rigtig mange, der ikke havde tændt baglygterne, selvom der var tæt tåge. Og når der er tæt tåge, så er det lygtetændingstid og altså nærlys og ikke positionslys, lyder det fra vagtchefen.

Det koster 1000 kroner i bøde ikke at have lygterne tændt i lygtetændingstiden. Og det er førerens ansvar at sørge for, at lygterne er tændt - også selvom bilen er lavet sådan, at baglygterne ikke tændes automatisk.

- Jeg havde en motorcykelbetjent i dag, der fortalte, at de tit måtte diskutere det med bilisterne. Folk forsvarer sig med, at bilen var sådan, da de købte den, men det er altså stadig deres ansvar. De skal selv undersøge tingene, siger Jørn Lindhardt.