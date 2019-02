Der er sket et færdselsuheld på Esbjergmotorvejen ved Holsted i østgående retning. Motorvejen er nu åben igen.

Esbjergmotorvejen: Kort før klokken tre skete der et færdselsuheld på Esbjergmotorvejen ved Holsted i østgående retning. Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi er en person lettere tilskadekommen.

Motorvejen i østgående retning er nu blevet ryddet og er igen farbar efter at have været spærret et kort stykke tid.