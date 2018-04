Færdselspolitiet er på jagt: Her kan du møde dem i dag

Nogle gange er Færdselspolitiet så flinke, at de advarer om, hvor man skal passe på med at trykke for hårdt på speederen.

I dag er en af de dage.

De fortæller på Twitter, at de står parat med Automatisk Trafik Kontrol (ATK) omkring Bodum nord for Aabenraa, mens de omkring kontrollen i Tønder er lidt mere kryptiske.

Her fortæller de blot, at de står klar på en af indfaldsvejene til Tønder - og så har de vedhæftet et billede, så man selv kan gætte, hvilken vej, der er tale om.

Rådet lyder begge steder:

"Sænk farten, spar vores blitz og hjælp alle sikkert frem".