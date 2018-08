Efter sammenstød: Lang kø på Sønderjyske Motorvej

To biler stødte først på eftermiddagen sammen i det sydgående spor på Sønderjyske Motorvej ud for Over Jerstal.

Uheldet var uden personskade, og de implicerede køretøjer er nu skubbet ind til side i nødsporet.

Uheldet sker på en af de store rejsedage, hvor mange tyskere er på vej hjem fra ferie i danske sommerhuse, så der er opstået en lang kø nord for det sted, hvor uheldet indtraf.