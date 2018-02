Det tager kun fem minutter: Men indbrudstyve blev fanget på fersk gerning i Fakta

Vamdrup: Det tager kun fem minutter at handle i Fakta. Heldigvis for politiet var to unge mænd natten til torsdag lidt længere tid om at tage det, de skulle bruge.

To gerningsmænd blev nemlig taget på fersk gerning i Fakta i Vamdrup, hvor de havde begået indbrud.

Et vidne havde inden da ringet til politiet, da han mente, at der foregik noget mistænkeligt i butikken. Han blev vejledt om at holde sig væk og observere situationen.

Kort tid efter ringede endnu en borger uafhængigt af det første vidne med samme historie.

Sydøstjyllands Politi takker derfor de opmærksomme borgere for, at de kunne haste til Fakta-butikken.

De to mænd, som er henholdsvis 20 og 18 år, blev kørt på politigården, hvor det torsdag morgen vil blive vurderet, om de skal fremstilles.