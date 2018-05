Det har vrimlet med færdselsuheld i dag: Kvinde sad fast i taxa i Taps

Taps: Fredag eftermiddag ved 16-tiden fik Sydøstjyllands Politi melding om et færdselsuheld på Koldingvej i Taps ved Christiansfeld. Meldingen lød, at en kvinde var klemt fast i en forulykket taxa.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, Lars Grønlund, kunne dog fredag aften ikke give flere detaljer om uheldet, andet end at der ikke er forlydender om, at kvinden i taxaen er kommet alvorligt til skade.

- Der er ikke melding om at det er hverken kritisk eller livstruende, men hun har været på sygehuset for at blive undersøgt, siger vagtchefen.

Årsagen til de manglende detaljer skal findes i, at både vagtchefen og politikredsens betjente hele dagen har haft travlt med en masse mindre færdselsuheld.

- Der har været en del - og de har været spredt over hele kredsen. Det er fredag, og folk har bare haft for travlt med at komme frem, konstaterer vagtchefen.