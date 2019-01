Dødsulykke: De otte blev dræbt, da et passagertog og et godstog onsdag morgen passerede hinanden på lavbroen over Storebælt.

En lasttrailer, som var påsat godstoget, rev sig løs og ramte passagertogets venstre side. Otte blev dræbt og 16 kvæstet.

Siden har retsmedicinere arbejdet på at fastslå identiteten på de afdøde. Den ligger nu fast. Det drejer sig om fem kvinder og tre mænd i alderen 27-60 år.

Fem af dem er fra Fyn, en er fra Københavnsområdet, en fra Aarhus og en fra Grønland, oplyser Fyns Politi.