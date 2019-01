Aabenraa Kommune har meldt Kurt Beier Transport til politiet

Fagbladet 3F afslørede 29. oktober de kummerlige forhold i slumlejren. 30. oktober om morgenen tog repræsentanter fra Aabenraa Kommune, politiet og Arbejdstilsynet på tilsynsbesøg i lejren på Lejrvejen 9 i Padborg. På den baggrund udstedte kommunen samme dag et påbud til Kurt Beier Transport A/S om, at firmaet straks skulle stoppe med at bruge containerne til beboelse.

Jeg kan oplyse, at Aabenraa Kommune nu har politianmeldt Kurt Beier Transport A/S, skriver Jane Petersen, teamleder hos Aabenraa Kommune i afdelingen Byg, Kultur, Miljø & Erhverv, til Fagbladet 3F.

Vognmandsfirma: Den sydjyske vognmandsvirksomhed Kurt Beier Transport A/S har i månedsvis haft filippinske og srilankanske lastbilchauffører boende i containere i en slumlejr i Padborg. Men virksomheden havde ikke tilladelse til at huse chaufførerne i containere, og nu har Aabenraa Kommune meldt virksomheden til politiet for overtrædelse af byggeloven.

Forsøgt at få kommentar

Fagbladet 3F har torsdag formiddag forgæves forsøgt at få kommentarer til politianmeldelsen fra direktøren for Kurt Beier Transport A/S, Karsten Beier.

Direktøren har tidligere oplyst, at virksomheden brugte lejren til, at chaufførerne kunne få et hvil og i forbindelse med deres uddannelse. Samt at firmaet havde en tilladelse til at have mennesker boende i lejren.

Pressemedarbejder hos Syd- og Sønderjyllands Politi Helle Lundberg bekræfter over for Fagbladet 3F, at politiet har modtaget Aabenraa Kommunes anmeldelse af Kurt Beier Transport A/S for overtrædelse af byggeloven.

- Næste skridt er, at politiet indleder en efterforskning, siger Helle Lundberg, der endnu ikke kan oplyse, hvad det indebærer.

Politiet efterforsker også sagen strafferetligt ud fra en mistanke om, at menneskehandel, men der er endnu ikke rejst nogen sigtelser i sagen.

- Politiet efterforsker fortsat, og vi ved ikke, hvornår der foreligger en afgørelse, siger hun.