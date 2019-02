Kolding: Der er sket et trafikuheld på E20 i retningen fra Fredericia mod Kolding. Uheldet har medført, at venstre vognbane er spærret. Uheldet har skabt en kø og en forventet rejsetid på op til 20 minutter, oplyser Vejdirektoratet. Der er vejhjælp på stedet, og det forventes, at venstre vognbane igen er farbar tidligst klokken 17.00