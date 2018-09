Kolding: Motorvejen blev kortvarigt spærret ved Kolding lørdag eftermiddag, da en tysk personbil var kørt galt klokken 16.10. Bilen væltede af ukendte årsager rundt på taget, og redningsarbejdet var udfordret af, at den ene af de to personer i bilen er kørestolsbruger.

Vagtchefen ved politiet oplyser, at ingen af de to involverede efter et tjek på skadestuen er kommet alvorligt til skade.