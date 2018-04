Tyve stjæler fem computere, kamera og kontanter fra Christiansfeld Avis

Christiansfeld: Tyve brød natten til tirsdag ind hos Christiansfeld Avis' bladhus på Jernbanegade 1 i Christiansfeld.

Tyvene har stjålet et kamera af mærket Sony med ekstra objektiv, kontanter og fem computere. To af computerne er af mærket Apple MacBook Pro, to computere er af mærket Lenovo, og den sidste computer er af mærket HP.

Desuden har tyvene forsøgt at bryde et pengeskab op, formentlig med et koben, hvilket dog ikke er lykkes.

Indbruddet er meldt til politiet tirsdag.

På avisens Facebook-side opfordres der til, at der rettes henvendelse til politiet eller avisen, såfremt man får tilbudt nogle af de stjålne tyvekoster.