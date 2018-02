Tyve bryder ind gennem taget: 40 depotrum åbnet

Kolding: En eller formentlig flere indbrudstyve gik forrige weekend på rov hos opmagasineringsfirmaet Dit Pulterkammer på Essen. Og de fik frit spil, for alarmen gik aldrig i gang. Direktør Bjarne Christensen havde nemlig aldrig forestillet sig, at nogen kunne finde på at bryde ind gennem taget.

- De er gået hen over taget og har skåret et tagvindue i stykker. Her er de så kommet ind. Vi havde aldrig troet, at man kunne bryde ind på den måde, så vi havde ingen sensorer i loftet, siger Bjarne Christensen, direktør i Dit Pulterkammer.

Allerede mandag morgen kontaktede han derfor virksomhedens vagtselskab, der hurtigt fik monteret sensorer og rumfølere i loftet over de 420 depotrum. Han mener derfor ikke, at det kan ske igen.