Kolding: Der var ubudne gæster på besøg ved tre villaer i samme område i Kolding i løbet af juleaften. Det drejer sig om huse på Storkevej, Bekkasinvej og Gøhlmannsvej.

På Bekkasinvej blev det dog kun ved et forsøg på at begå indbrud, da beboeren var hjemme. Da indbrudstyven fandt ud af dette, fortrak han. Indbrudsforsøget skete klokken 21.43, og beboeren nåede at se en mand forsvinde fra huset. Han var iklædt en hvid hættetrøje med noget blåt på.

På Storkevej kom tyven ind ved at bryde et vindue op, og her blev der stjålet kontanter. Indbruddet skete mellem klokken 15.15 og 23.45.

Mellem klokken 17.15 og 00.30 gik det ud over en villa på Gøhlmannsvej. Her blev et køkkenvindue brudt op, og der blev ligeledes stjålet kontanter.