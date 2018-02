Tre Kolding-skoler ramt af vinterferie-indbrud

Opland: Natten til torsdag har der været indbrud på tre skoler i Kolding Kommune. Politiet vurderer, at der er tale om de samme gerningsmænd i alle tre tilfælde. Dog har politiet ikke fundet tyvene.

Først gik det ud over Stepping Friskole, der kl. 01.25 fik besøg af ubudne gæster. Ifølge politiet er der endnu ikke overblik over, om der er stjålet noget.

Kl. 02.59 gik alarmen på Vamdrup Skole, hvor tyvene gennemrodede kontoret og stjal en pengekasse med et ukendt beløb.

Slutteligt brød tyvene også ind på Fynslundskolen i Jordrup kl. 03.50. Her blev et kontor, lærerværelse og læseværelse gennemrodet, men heller ikke her ved politiet, om tyvene slap væk med noget fra skolen.

På alle tre skoler har gerningsmændene brudt et vindue til et kontor op. Politiet mener, at det er det samme værktøj, der er brugt i alle tre tilfælde. Politiet patruljerede med flere biler i områderne, men har ikke fundet noget mistænkeligt.