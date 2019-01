Kolding: En 32-årig mand fra Kolding blev onsdag eftermiddag både påkørt og udsat for vold, da han kom kørende i Låsbygade midt i byen omkring klokken 15.40.

Manden kørte i en varebil og havde netop sat en passager af, da han kørte videre. Kort efter skulle han dreje til venstre ad Zahnsgade, men idet han var i gang med at svinge, kom en scooter med to mænd på kørende bagfra og ville til at overhale varebilen.

De kørte i stedet ind i varebilen og væltede. Men de to på scooteren havde åbenbart set sig sure på føreren af varebilen, så de løb hen til bilen og slog og sparkede på bilen og slog den 32-årige fører i hovedet - muligvis med en styrthjelm.

Ifølge rapporten hoppede de to op på scooteren igen, da et vidne råbte af de to, og de kørte væk i ukendt retning.

Føreren af scooteren beskrives som cirka 20 år gammel, 180 centimeter høj, havde lyst hår, blå øjne, bar sort tøj og en sort styrthjelm.

Passageren på scooteren beskrives som cirka 180 centimeter høj, og han bar sort tøj.