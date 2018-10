Tip hjalp politiet: Flygtet retspsykiatrisk fange fundet i Kolding

Han fortæller, at der kort efter opkaldet kom to patruljevogne til stedet. De anholdt den 29-årige uden nærmere dramatik.

Kolding/Middelfart: En 29-årig mand, der søndag aften stak af fra retspsykiatrisk afdeling i Middelfart, er mandag klokken 16.00 blevet anholdt af politiet. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden blev netop stoppet i Kolding, efter at en borger tippede politiet om, at den flygtede fange opholdt sig på vedkommendes adresse. Det fortæller vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Jeppe Thranum.

Flere henvendelser

Det lykkedes søndag manden, som er surrogatfængslet for personfarlig kriminalitet, at stikke af ved at komme over hegnet til afdelingen.

Søndag aften oplyste politiet, at manden blev eftersøgt i Middelfart-området, og at betjente havde holdt øje med, om han forsøgte at komme over den Ny Lillebæltsbro.

Mandag morgen fortalte vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen, at politiet i løbet af natten havde fortsat eftersøgningen af manden:

- Vi har fået en del henvendelser fra borgere, men det er endnu ikke lykkedes os at løbe ham op, sagde han på daværende tidspunkt.

Politiet betegnede ham ikke som farlig, men rådede alligevel folk, der måtte se ham, til ikke at kontakte ham, men i stedet ringe til politiet. Nu er den eftersøgtes eventyr dog slut, og han er nu tilbage i Middelfart.