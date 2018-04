Skoleleder efter hærværk: Nu overvejer vi at hyre et vagtfirma

Weekendens hærværk på Brændkjærskolen får nu skolen til at overveje at få vagter til at overvåge skolens område om natten. Samtidig skal skolen også have nye overvågningskameraer.

Kolding: Hærværket på Brændkjærskolen i weekenden får nu skoleledelsen til overveje at hyre et vagtfirma til at overvåge skolens område.

- Vi skal finde ud af, om vi skal have et vagtfirma til at sende nogle vagter forbi flere gange i løbet af natten for at holde øje med stedet, siger skoleleder på Brændkjærskolen, Catharina Ørnsholt-Christoffersen.

Mandag morgen opdagede hun og resten af skolens elever og ansatte, at der havde været et større hærværk på skolens udearealer i løbet af weekenden. Hærværket var af grovere karakter end normalt, og der blev blandt andet sat ild til et bord, smadret en scooter og flere plankeværk.

Ud over at et vagtfirma måske skal være med til at sikre freden på Brændkjærskolen, er det allerede vedtaget, at skolen skal have nye overvågningskameraer. De nuværende overvågningskameraer er nemlig ikke til megen hjælp, fortæller Catharina Ørnsholt-Christoffersen.

- De er gamle og billederne er slørede. Det er heller ikke sikkert, at politiet kan se, hvem der har lavet hærværket i weekenden ud fra de billeder, siger hun.