Politiet om tyveri fra tre byggepladser i Kolding: Det virker meget organiseret

Ved det ene tyveri er der også tale om indbrud, da tyvene her har skåret låse op til to containere og til to lejligheder, der er ved at blive bygget på Overbyvej i Seest. Herfra er der stjålet diverse hånd- og elværktøjer, blandt andet af mærkerne DeWalt og Makita.

Et ton træbjælker

En anden grund til, at poltiet mener, at tyveriene formentlig er planlagt og hænger sammen, er, at det har krævet stor kraft at stjæle flere af tingene.

Det gælder især de 23 kraftige træbjælker, der er stjålet fra en byggeplads på Ågade i Kolding i tidsrummet fra fredag klokken 13 til mandag klokken 07.

For selv om bjælkerne ikke var låst inde bag et hegn, så havde man ikke regnet med, at de ville blive stjålet.

- De vejer vel 40-50 kilo. Hver af dem. Så de er ikke sådan lige at flytte, siger André Sørensen, der er tømrer på byggepladsen.

Det betyder, at tyvene har været i stand til at flytte og transportere omkring et ton træbjælker.

Bjælkerne er 95 gange 195 centimeter i diameter, tre meter lange og af træsorten Arzobé.