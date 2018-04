Politiet efterlyser vidner: Tyve kørte afsted med crossere, havetraktor og en trailer

Christiansfeld: Onsdag har der været indbrud i en garage på Nørreskovvej i Åstorp.

Fra garagen er der stjålet en ATV crosser af mærket IMSA, en ATV crosser af mærket Honda, en havetraktor af mærket Husqvarna, en 3500 kilo trailer uden nummerplade af mærket Variant og en nummerplade fra en personbil med registreringsnummer BE 53 877.

Indbruddet er sket mellem klokken 7.30 og klokken 10.40, og politiet vil meget gerne høre fra mulige vidner i området.

- Man (gerningsmændene red.) må have været på stedet i noget tid. Og man må også have haft nogle køretøjer med til at fragte de her ting, så det vil være spændende at høre fra folk, der har set noget i området, siger vagthavende ved Sydøstjyllands Politi.