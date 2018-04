Politiet advarer om hælervarer: 80-120 gasflasker stjålet

Kolding: Mellem 80 og 120 gasflasker er stjålet fra en virksomhed på Nordager i Kolding. Det oplyser vagthavende ved Sydøstjyllands Politi.

Den store mængde af gasflasker får politiet til at advare om, at der vil være stor sandsynlighed for, at man køber stjålne varer, hvis man får tilbudt at købe en eller flere gasflasker meget billigt.

Der er tale om 11 kilos gasflasker beregnet til trucks.

Indbruddet er sket i tidsrummet fra torsdag klokken 16 til fredag morgen klokken 7.