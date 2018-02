Oksemørbradtyv fængslet og udvist: Ville tjene nemme penge i Danmark

- Det er her, niveauet ligger, når det er en udlænding, der er kommet til landet udelukkende for at lave kriminalitet, siger hun.

Gerningsmanden, en polsk mand, erkendte sig skyldig i at have gemt otte oksemørbrad i sin jakke og forsøgt at stjæle dem. Det mislykkede tyveri foregik onsdag i Bilka i Kolding Storcenter.

Jakke konfiskeret

Ifølge specialanklageren forklarede gerningsmanden i retten, at han var kommet til Danmark i følgeskab med en anden mand, som han havde mødt på en bænk i sit hjemland, Polen. Manden havde spurgt, om han ville med til Danmark for at tjene nogle nemme penge.

Denne forklaring - sammenlagt med mandens jakke, der var speciallavet med store lommer syet ind i foret - gjorde, at retten vurderede, at manden udelukkende var i Danmark for at begå kriminalitet.

- Det er en typisk dom for udlændinge, som begår kriminalitet med "russerposer". "Russerposer" er tasker eller poser foret med staniol, så de kan gå igennem metaldetektorer. Gerningsmandens jakke er i samme kategori, fordi den er lavet specielt til at gemme ting i, forklarer Pernille Moesborg.

Gerningsmanden blev desuden dømt til at betale sagens omkostninger og en erstatning til Bilka svarende til beløbet for de stjålne oksemørbrad. Det beløb er vurderet til at være 3685 kroner.

Desuden blev mandens jakke konfiskeret.