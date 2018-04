Nu er det sket igen: Indbrud i tre biler ved Kolding Storcenter

Kolding: Fredag var tyve igen på spil på parkeringspladsen ved Kolding Storcenter. Igen, for det er ikke længe siden sidst.

Og endnu engang advarer politiet nu folk om, ikke at lade deres computere eller lignende ligge fremme i bilens kabine.

- Et godt råd herfra er, at man skal gemme alle sine ting i bagagerummet. Det er ikke altid nok at prøve at gemme computeren under et tæppe, siger vagthavende ved Sydøstjyllands Politi.

Det gik fredag ud over tre biler. I det første tilfælde blev dørlåsen brudt op, og der blev stjålet en Macbook Pro 2 - en computer af mærket Apple. I den anden bil blev bagruden knust og en iPad Air stjålet. Slutteligt blev en rude også knust i den tredje bil, og her kom tyvene afsted med endnu en Macbook Pro.

Politiet mener, at alle tre indbrud er sket i tidsrummet fra klokken 14.00 til klokken 15.40.

Indbruddene er sket ved indgangene B, E og F. Det er den grønne, orange og lilla indgang.