Indbrud i landejendom

Kolding: Der har været indbrud i en landejendom på Montagevej i Kolding.

Indbruddet er sket mellem lørdag klokken 13 og mandag klokken 11.20.

Vagthavende ved Sydøstjyllands Politi oplyser, at der er stjålet et højttaleranlæg og formentlig meget mere, men at det har været svært at danne sig et overblik over endnu.

Gerningsmanden har fået adgang til ejendommen ved at ødelægge karm og vindue i hoveddøren.