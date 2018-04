Indbrud i butik og cafeteria på motorvejsrasteplads

Kolding: Info-Teriaet ved Hylkedal Øst, rastepladsen på Sønderjyske Motorvej lidt uden for Kolding, havde natten til mandag ubudne gæster.

På videomateriale fra overvågningskameraer omkring Info-Teriaet ses det, at to ukendte personer bevæger sig rundt om den kombinerede butik og cafeteria og kigger ind ad vinduerne. Det fortæller Kim Hansen, der er chef for Hylkedal Øst.

Klokken 00.46 bryder en af de to personer ind i butikken, og alarmen går i gang. Indbruddet sker via Info-Teriaets døgntoilet, som er adskilt fra butikken med en enkelt dør. Denne dør smadres.

Butikken er uden kontanter, og derfor forlader gerningsmanden igen Info-Teriaet efter 45 sekunder.

- Det er tydeligt, at personen er gået efter kontanter. Man (gerningsmanden, red.) går direkte efter kasseapparaterne bag disken, men de er selvfølgelig tomme. Faktisk lader vi dem stå åbne, så man udefra kan se, at de er tomme. Men det må personen have overset, siger Kim Hansen.

Ifølge Kim Hansen er der ikke stjålet noget, men der er blevet smadret i alt to døre.

Gerningsmanden nåede at forlade stedet, inden vagter fra alarmfirmaet nåede frem. Politiet vil få udleveret videomaterialet fra overvågningskameraerne.