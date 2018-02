Fakta-tyve varetægtsfængslet i fire uger: Stor risiko for, at de ville forsøge igen

Retten i Kolding besluttede torsdag at varetægtsfængsle to unge mænd i fire uger. De er sigtet for at have begået flere indbrud i Fakta i Vamdrup i den seneste uge.

Kolding: Ifølge anklageren var der ingen tvivl: Begge de sigtede skulle varetægtsfængsles i fire uger. Risikoen for, at de ville gentage deres forbrydelser, var for stor til at lade dem gå fri.

Dommeren var enig, og de to mænd på 18 og 20 år sidder nu varetægtsfængslet i henholdsvis Kolding og Vejle. De er sigtet for at have begået flere indbrud i Fakta i Vamdrup den seneste uge.

Grundlovsforhøret af de to unge mænd foregik torsdag i Retten i Kolding.

Anklageren fremlagde sigtelserne i tre forhold, hvor den 20-årige erkendte alle tre.

Den 18-årige nægtede det første forhold, men erkendte de to sidste.

Det første forhold var, at de to havde brudt ind i Fakta-butikken i Vamdrup lørdag den 17. februar 2018 og havde stjålet to kasser med bæreposer.

Dernæst for at være brudt ind i butikken igen tirsdag den 20. februar 2018 i tidsrummet fra kl. 01.24 til kl. 05.41.

Her var de to mænd yderligere sigtet for at have stjålet varer for en værdi af ca. 25.000 kr. Det var blandt andet øl og cigaretter.

Slutteligt lød det tredje forhold af sigtelsen på, at de to mænd torsdag den 22. februar 2018 igen var brudt ind i Fakta-butikken. Her blev de taget på fersk gerning af politiet.