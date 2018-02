Ekstremt mange vinterferieindbrud: 40 anmeldelser indtil videre

Tyvene er typisk sluppet af sted med smykker og bærbare computere. Men også kontanter har været i høj kurs hos vinterferietyvene. Det er blandt tydeligt hos de fem skoler, der har haft indbrud - her har tyvene i tre tilfælde stjålet penge, ellers er de gået tomhændet derfra.

Både villaer, virksomheder, butikker og skoler har stået for skud.

- Først så det ud til, at vi ville få en lav anmeldelsesrate af indbrud i løbet af vinterferien. Men nu kan vi se, at den ikke holder. Det skyldes desværre, at der er mange familier, der i weekenden er kommet hjem til et hus, der har haft ubudne gæster, mens familien har været bortrejst, fortæller vagthavende ved Sydøstjyllands Politi.

Tyvene kommer ind gennem vinduer

Tyvekosterne er ikke de eneste fællestræk blandt de 40 indbrud. Det er metoden også. I langt de fleste tilfælde er der brugt et koben eller andet værktøj til at liste eller bryde et vindue op. Enkelte steder er en dør brudt op eller en rude knust med en sten.

Men selvom flere af indbrudene minder om hinanden, vil politiet endnu ikke gætte på, om der er tale om de samme gerningsmænd. Kun i tilfældet med de tre skoler, Stepping Friskole, Vamdrup Skole og Fynslundskolen i Jordrup, der havde indbrud samme nat, mener politiet at være sikre på, at det er de samme, der står bag.

- Vi kigger på de enkelte indbrud for fuld kraft og prøver også at se på, om der er en eller anden sammenhæng. Vi kan blandt andet lave nogle analyser, der vil vise, om der er en geografisk sammenhæng, siger vagthavende ved Sydøstjyllands Politi.

Politiet mener dog ikke, at der er grund til at frygte, at de mange indbrud vil fortsætte.

- Vi er meget sikre på, at det er ferie-relateret, siger vagthavende ved Sydøstjyllands Politi.