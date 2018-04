Brændkjærskolen udsat for hærværk: Se billederne her

Brændkjærskolen er igen blevet udsat for hærværk. Men denne gang er det værre end normalt, siger skolelederen, der er bekymret over, at der blandt andet er forsøgt sat ild til et bord.

Kolding: Et plankeværk er ødelagt, der er sat ild til et bord, og en scooter er blevet smadret.

Det var synet, der mandag morgen mødte elever, lærere og personale på Brændkjærskolen i Kolding, der i weekenden har været udsat for hærværk.

Hærværket er gået ud over skolens udendørsarealer, og foruden de ødelagte ting, er der spredt dele af en scooter og affald ud over store dele af området.

Det er ikke første gang, Brændkjærskolen bliver udsat for hærværk, men det er alligevel anderledes denne gang, siger Catharina Ørnsholt-Christoffersen, der er skoleleder på Brændkjærskolen.

- Det her er noget mere, end vi plejer at se. Men det mest bekymrende er, at man denne gang har forsøgt at brænde noget af, siger hun og understreger, at hun normalt er meget glad for, at skolens udendørsarealer også bliver brugt uden for skoletiden:

- Det har en stor værdi, at skolen kan bruges uden for skoletid. Vi har nogle dejlige områder. Det er også derfor, at det er super ærgerligt, at der er nogle, som misbruger det.