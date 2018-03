Kolding: Tirsdag klokken 09.43 standsede politiet en bil på Christian 10 Gade i Kolding.

Ifølge vagthavende ved Sydøstjyllands Politi blev føreren af bilen, en 27-årig mand med bopæl i Rødding, meget irriteret over at blive standset.

Det resulterede i, at den 27-årige mand kaldte den ene af politimændene for "din fucking bums" og blev derfor sigtet for fornærmende tiltale mod polititjenestemand.

Desuden blev han sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, for ikke at have kørekort, at køre uden sele og for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Samtidig var manden i besiddelse af knojern, hash og skunk.