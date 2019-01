Kolding: En beboer i en lejlighed på Langelinie fik natten til torsdag afværget et indbrud i sin lejlighed, da han opdagede, at en mand skulle til at begå indbrud i lejligheden.

Indbrudstyven var på vej op ad en stige for at komme ind men forsvandt og flygtede væk på en scooter, der holdt lidt længere henne ad gaden.

Indbrudsforsøget foregik klokken 04.22 natten til torsdag, og indbrudstyven beskrives som 20-25 år, han bar en militærjakke og en hættetrøje.