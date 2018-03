Antallet af voldsanmeldelser i Kolding er det højeste i mere end ti år

Kolding: Antallet af voldsanmeldelser i Kolding er mere end fordoblet i løbet af de seneste tre år. Det viser de seneste tal fra Sydøstjyllands Politi.

Tallene stammer fra en årsrapport, der viser, at der blev anmeldt 90 voldsepisoder i 2014. Tre år senere, i 2017, lå dette tal på 192 anmeldelser om vold.

Det er en stigning på 113 procent, og det højeste antal voldsanmeldelser i Kolding i mere end 10 år.

Det gennemsnitlige antal for de seneste ti år er 146.

Ifølge Carit Andersen, politiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, er stigningen i 2017 både et udtryk for, at der er kommet mere vold i Kolding, men også at folk er blevet bedre til at anmelde vold.

- Selvom tallene selvfølgelig viser, at der er mere vold, så er mit eget bud også, at der er kommet en mindre tolerance overfor vold. Og det er jo godt. Altså at folk anmelder mere og finder sig i mindre, siger han.