Årets fyrværkerihøst: 5.398 kanonslag og 0 krysantemumbomber

Kolding: 5.398 kanonslag og 382 andre stykker ulovligt fyrværkeri. Det er årets høst for politiet i denne fyrværkerisæson, skriver DR Trekanten.

Den absolut største beslaglæggelse af ulovligt fyrværkeri er sket i Sydøstjyllands Politikreds, hvor politiet på to adresser i Kolding og Brædstrup tilsammen har fundet 5.190 kanonslag.

- Vi har også nogle mindre beslag via postcentre og pakkecentraler, og nogle almindelige beslag på gaden, når nogle har fyret fyrværkeri af. Men det er de to sager, som fylder, fortæller lederen af efterforskningen hos Sydøstjyllands Politi, politiinspektør Carit Andersen til DR P4 Trekanten.

Det er samarbejdet med borgerne, der spiller en vigtig rolle, hvis politiet skal have held med et finde frem til det ulovlige fyrværkeri.

- Vi får god hjælp af borgerne, når vi får nogle anmeldelser, vi kan arbejde med. Så efterforsker vi efterfølgende sagerne, og i dette tilfælde har det båret frugt, siger han.

Østjyllands Politi har også haft held i deres jagt på ulovligt krudt. De har beslaglagt 362 af de 382 andre stykker ulovligt krudt, som politiet har fundet.

Den gode nyhed er, at der slet ikke er fundet krysantemumbomber i år. Det har ikke været muligt for Rigspolitiet at skaffe tal for tidligere års beslaglæggelser.