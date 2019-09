16-årig pige fik mast hovedet i asfalten - koldingenser er anholdt for overfaldet

Fredericia: Det var angiveligt en verbal udveksling, der søndag aften klokken 18.15 resulterede i, at en 31-årig mand fra Kolding væltede en 16-årige fredericiansk pige omkuld på Lystbådehavnen på Strandvejen.

De to var begge til en fest på en båd, hvor der desuden var en række andre mennesker samlet. De to kendte tilsyneladende ikke hinanden, men det forhindrede ikke koldingenseren i - angiveligt - at vælge pigen omkuld på jorden, mase hendes hoved ned i asfalten, hvorefter han sparkede hende to gange på kroppen.

Pigen kom ikke alvorligt til skade ved overfaldet og var også selv i stand til at anmelde den 31-årige. Dog pådrog hun sig mærker efter at være blevet mast i asfalten.

Manden bliver søndag middag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding. Det gør han blandt andet på baggrund af, at han er kendt for tidligere at have begået lignende kriminalitet.

Manden blev anholdt få timer efter overfaldet på en adresse i Fredericia.