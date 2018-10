HADERSLEV: Den 24-årige mand, som tirsdag morgen blev sigtet for at voldtage en anden mand i Haderslev lørdag, nægter sig skyldig. Han blev under et grundlovsforhør senere tirsdag varetægtsfængslet i foreløbig fire uger. Den 24-årige mand kærede dog ikke fængslingen til landsretten. Retsmødet i Sønderborg blev holdt for lukkede døre. lz