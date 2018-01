Voldsoffer humpede på krykker ind i retten

Tumult på et værtshus i Vojens koster måske førligheden for en 25-årig mand. Han fik brækket benet med et jernrør, men en 53-årig mand nægter at det var ham.

VOJENS: En enkelt udtalelse i baren på et værtshus i Vojens har måske kostet førligheden for en 25-årig mand.

Han var på værtshuset med sin mor den 28. oktober 2017, og ved lukketid ville han hente den sidste omgang øl til bordet, hvor han sammen med moderen og flere andre andre havde siddet og drukket en stribe øl i løbet af aftenen.

Ved baren stod en 53-årig mand fra Vojens. Han sagde angiveligt til den 25-årige:

- Skal du have noget for dine narkopenge!

Den 25-årige blev rasende, og der opstod tumult ved baren med skubberi fra begge sider. Politiet blev alarmeret af den 53-årige, men ordensmagten kom aldrig til værtshuset.

Han forlod stedet og gik til sit hjem ikke langt fra værtshuset. Den 25-årige fulgte efter sammen med sin mor. Det opdagede den 53-årige, som gik ud på sit værksted for at hente et jernrør for at forsvare sig.

- Jeg har ikke truet eller slået ham med jernrøret, forklarede den 53-årige i retten.

Den 25-årige havde en helt anden opfattelse af situationen.

- Han kom flyvende ud af døren med en genstand. Han fægter rundt og rammer først mit venstre lårben og derefter mit højre skinneben, lød det fra den 25-årige.

Han forlader stedet med sin mor og falder sammen på vejen cirka hundred meter fra den 53-åriges bopæl.

- Foden var helt slasket sammen. Jeg har været igennem to operationer og har fået jern i benet, forklarede han i retten.

Det viste sig, at der var tale om komplicerede brud. Ikke mindre end fire brud på skinnebenet og i anklen.

Han har været sygemeldt siden den 28. oktober, og det vides ikke, om han kommer til at gå normalt igen.

Selv om den 53-årige nægtede at have slået med jernstangen, fik han en straf på 60 dages betinget fængsel, som han modtog.