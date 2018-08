Vanvidskørsel: Bilist mister kørekortet

Mølby: En bilist mister kørekortet, efter at vedkommende fredag kørte med 103 km/t igennem Mølby, hvor højst tilladte hastighed er 50 km/.

Den adfærd får Syd- og Sønderjyllands Politi til at kalde det "Det glade vanvid" på Twitter.

Her kan de også fortælle, at yderligere en bilist får en betinget frakendelse af kørekortet, mens andre 56 bilister kan se frem til en bøde. 16 oven i købet med et klip til følge.