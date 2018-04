Skyldner måtte aflevere 18.600 kroner til politiet

HADERSLEV: Et møde med politiet i Storegade lørdag klokken 17.09 blev en bekostelig affære for en lokal 27-årig mand. Han havde en masse kontanter på sig. Da det viste sig, at han skyldte det offentlige rigtig mange penge, beslaglagde politiet 18.600 kroner efter aftale med Skat.

Hvorfor politiet havde fat i manden i første omgang er uklart.

- Det sker af og til, at vi beslaglægger penge, når vi har fat i folk for eksempel i forbindelse med en narkosag eller noget andet. Så får de selvfølgelig penge til resten af måneden. Der er et vist beløb, de kan få til hver dag til at leve for. Han havde mere på sig, siger politiets vagtchef Søren Stregaard.

Politiet tager dog ikke folks penge på eget initiativ.

- Vi ringer til Skats inddrivelsescenter, når vi træffer nogen med store beløb. Skylder de penge til det offentlige, så beder Skat os om at inddrive pengene. De ryger i statskassen.

Det er heller ikke oplyst, hvad manden skyldte penge for. Eller hvor stort et beløb.