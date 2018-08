Så er grillsæsonen tilbage i Sønderjylland

Sønderjylland: Nu kan man omsider hive grillpølserne op af fryseren og hente kullene frem.

Fra mandag aften 13. august kl. 17 - lige i tide til aftensmaden - er afbrændingsforbuddet ophævet i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner.

Der er de seneste dage faldet så meget regn, at det totale afbrændingsforbud, som blev indført den 4. juli, nu kan afblæses, meddeler Brand & Redning Sønderjylland.

Det betyder, at de almindelige regler om afbrænding nu er gælder. Og det vil sige, at man altid skal udvise forsigtighed, så brandfare forebygges. Det kan man gøre ved altid at have vand i nærheden. Og så skal man selvfølgelige holde øje med grillen, bålfadet og ukrudtsbrænderen, så ild og gløder bliver slukket på en måde, så der ikke efterfølgende opstår brand, understreger Brand & Redning Sønderjylland i en pressemeddelelse.