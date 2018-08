Politi roser årvågen nabo

Politiet kunne natten mellem onsdag og torsdag pågribe to rumænske indbrudstyve efter et tip fra naboen.

Skrydstrup: Årvågne naboer er bedre en alle verdens alarmsystemer.

Det var i hvert fald effektiv nabohjælp, da politiet natten mellem onsdag og torsdag rykkede ud til en landejendom på Uldalvej ved Skrydstrup. Her havde politiet fået et tip fra naboen om, at der var lys i en garage eller lade, som der ikke burde være lys i. Naboen vidste nemlig, at beboerne på landejendommen var på ferie, så noget måtte være galt.

Og ganske rigtigt. Da politiet listede ind på ejendommen kunne de anholde to mænd fra Rumænien i færd med at stjæle diverse elværktøj, diesel og hvad de ellers kunne bruge.

De bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør.

- Den nabo skal i hvert fald have ros herfra, siger vagthavende hos lokalpolitiet i Haderslev.