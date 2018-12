Vojens/Bække: Der var noget mystisk over to mænd, der torsdag klokken 10.28 blev set af en kvinde på Dyssebakken i Vojens. Mændene opførte sig påfaldende og faldt ifølge kvinden udenfor det almindelige billede, oplyser politiet. De blev tydeligt forfjamskede, da kvinden tiltalte dem og ville vide, hvad de lavede og fortrak derefter hurtigt.

Nu mistænker politiet de to mænd for at have noget at gøre med tyveriet af en sort Renault Megane, der mellem klokken 8 og 8.30 samme dag blev stjålet på Industrivej i Bække. Herfra forsvandt bilen med registreringsnummeret BX 83116, efter at nøglerne kort forinden var blevet stjålet i et bryggers.

Bilen blev uafhængigt af kvinden nemlig klokken 10.15 observeret af en mand - ligeledes på Dyssebakken i Vojens, og efterfølgende blev kvinden altså forundret over de to mænd.

- Så, dem vil vi gerne i kontakt med, lyder det fra politiet, som stadig leder efter den stjålne bil.

Kvinden har givet politiet en god beskrivelse. Den ene mand er mellem 20 og 25 år, almindelig dansk af udseende, cirka 185-190 centimeter høj og almindelig af bygning og med skæg. Han talte dansk med en dyb stemme og bar en mørk jakke og joggingbukser. Den anden mand var ligeledes 20 til 25 år, cirka 180 centimeter høj, muskuløs med kort hår og talte dansk. Han var klædt i en sort jakke og joggingbukser.

Oplysninger til politiet kan gives på telefon 114.