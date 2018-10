Motorvejsulykke med lastbiler og en personbil: Mindst en person har mistet livet

Mandag eftermiddag har en mand mistet livet i en ulykke på den sønderjyske motorvej, som involverede en personbil og tre lastbiler. Mindst to personer mere er alvorligt tilskadekomne.

En af de involverede lastbiler kørte med slagteriaffald, som på nuværende tidspunkt er spredt ud over kørebanen.

Syd- og Sønderjylland formoder, at kødannelsen er sket i forbindelse med den tidligere ulykke, som involverede en tankvogn.

Artiklen er opdateret. En person har mistet livet og to personer er alvorligt tilskadekomne. Kl. 19.11: Syd- og Sønderjyllands Politi anbefaler, at bilister finder alternative ruter end motorvejen, men har netop nu åbnet 1. vognbane i det nordgående spor.

Mindst en person har mistet livet i et færdselsuheld mandag eftermiddag. Genrefoto

- Det ser rigtig alvorligt ud

Ulykken skete omkring klokken 17.10, og Syd- og Sønderjyllands Politi var også med det samme, at situationen var alvorlig.

- Vi har fået et færdselsuheld mere, denne gang nord for Haderslev, hvor det ser rigtig alvorligt ud og med flere tilskadekomne, sagde vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Nikolaj Hølmkjær, til JydskeVestkysten mandag eftermiddag.

Han nåede ikke at sige meget mere, før opkaldet blev afsluttet.

- Vi ved ikke noget endnu, det kan være, at vi bliver nødt til at spærre hele området af. Men jeg bliver nødt til at løbe nu, siger Nikolaj Hølmkjær og slutter opkaldet.