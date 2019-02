Løs hund på motorvej førte til uheld

Haderslev: En hundeejer fra Vojens er blevet sigtet for ikke at have styr på sin hund, efter at to biler torsdag kørte sammen på den sønderjyske motorvej. Motorvejen var efterfølgende spærret i en halv time med kø fra Haderslev Nord i sydlig retning.

Hunden løb klokken 11.30 ud på motorvejen og fik en 76-årig bilist fra Skive til at bremse hårdt op. Bilisten i en bagvedkørende bil, en 50-årig mand fra Skanderborg, nåede ikke at bremse ned og kørte ind i den 76-åriges bil bagfra.

Ingen i de to biler kom heldigvis noget til, og også hunden slap heldigt fra udflugten ud på motorvejen. Dens ejer kan dog nu forvente at få en hilsen fra myndighederne.