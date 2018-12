Haderslev: Tirsdag morgen er brandvæsnet og politiet til stede på Niels Finsens Vej i Haderslev, hvor brandvæsnet er ved at slukke en brand. Fire biler er udbrændt, og facaden til et firma er beskadiget af branden, lyder meldingen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Vagtchefen fortæller, at de er på stedet, og at der efter slukningsarbejdet skal laves brandundersøgelser for at finde ud af, hvad der har antændt branden.

JydskeVestkysten følger historien.