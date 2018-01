Kvinde spyttede på politibetjent

HADERSLEV: En 41-årig kvinde fra Haderslev har efterhånden en stribe domme bag sig for vold og overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, så hun kender systemet.

Nu er hun igen blevet tiltalt, og denne gang for vold mod en politibetjent. Det har ved en domsmandsret i Sønderborg kostet hende 40 dages ubetinget fængsel. Kvinden mødte ikke selv op i retten, men retsformand Kim Grunnet og domsmandsretten valgte at gennemføre sagen, uden at hun var til stede.

Sagen tager sit udspring i en tur med en patruljevogn fra Haderslev til Aabenraa den 2. februar 2017 mellem klokken 5.10 og 5.40. Forinden var ordensmagten sendt til kvindens adresse i Haderslev, hvor meldingen lød på husspektakler. Betjentene vurderede, at kvinden var så påvirket af narko, at hun ikke kunne tage vare på sig selv. Derfor blev det bestemt, at hun skulle køres til detentionen i Aabenraa. Forinden var patruljen forbi skadestuen i Aabenraa, hvor en læge var ude i patruljevognen for at se, om det var forsvarligt at sætte hende i detentionen.

Undervejs på turen fra Haderslev til Aabenraa blev hun balstyrisk, da patruljevognen kørte på Hoptrup hovedgade. Og selv om hun sad i håndjern og var i halsgreb hos en betjent på bagsædet, lykkedes det kvinden at spytte på betjenten, der førte patruljevognen. Han blev ramt på skulderen og på siden af ansigtet. Samtidig råbte hun: Der fik jeg dig dit klamme svin. Og det blev hun dømt for.