Indbrudstyv overraskede sovende kvinde

Sommersted: Det var en yderst ubehagelig oplevelse, en kvinde kom ud for, da hun klokken 01.46 natten til mandag pludselig blev vækket af sin søvn i soveværelset i sin lejlighed i Sommersted.

I buldermørket så hun nemlig en fremmed mand. Da den ubudne gæst fandt ud af, at han var opdaget, tog han ikke benene på nakken. Han begyndte i stedet at udspørge kvinden, om hun vidste om en bestemt person boede på adressen. Det afviste hun på det mest bestemte, og manden forlod derefter endelig lejligheden. Politiet formoder, at det drejer sig om en indbrudstyv, som blev overrasket. Efter det ubudne besøg manglede kvinden nemlig en Samsung-mobiltelefon samt en Denver-tablet.

Har nogen set eller hørt noget, kan politiet kontaktes på 114.