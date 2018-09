Erhvervsmand fik betinget fængsel

Haderslev: En 35-årig mand fra Haderslev-området har ved retten i Sønderborg fået tre måneders betinget fængsel med en prøvetid på to år og en tillægsbøde på 540.000 kroner.

Det var en tilståelsessag, hvor manden var tiltalt for momssvig af særlig grov karakter.

Sagen ligger helt tilbage til perioden fra 1. juli 2005 til den 30. september 2007, hvor han ifølge anklageskriftet forsætlig har afgivet urigtig oplysninger til Skat til brug for afgiftskontrollen med udbetaling af negative afgiftstilsvar, idet den tiltalte i den angivne periode ved bogføring/momsangivelse af fiktive varekøb på i alt 7,6 mio. kroner og fiktive momsfrie EU-salg på 6,4 mio. kroner og derved opnået en udbetaling af negativt momstilsvar på i alt 1,5 mio. kroner.

Det blev manden dog ikke dømt for. Han blev dømt for at have unddraget skattemyndighederne for cirka en halv million kroner.