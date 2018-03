Én krone i manglende porto kostede 76 kroner

De 15 kroner i moms tilgiver hun, for som hun siger; dem kan PostNord ikke gøre for. Hun er ellers en af PostNords rigtig gode og trofaste kunder. Og sjældne kunder. En af de få som stadig sender rigtige menneskebreve. Lange breve til penneveninder verden over. Den hobby koster hende over 1000 kroner om året alene i porto. Det kan mærkes, når man er pensionist.

- Mit blodtryk kom op i det røde felt, for 60 kroner i gebyr! Det synes jeg godt nok ... og så at den ene kroner kommer med, siger Marga Pedersen, som mangler ord.

I januar var Marga Pedersen fra Nustrup ikke opmærksom på, at portoen var steget med én krone. Så hun underfrankerede et brev. Måneden efter kom en regning fra Postnord på 76 kroner. Hendes brev var blevet afleveret, men udover den manglende krone i porto var der lagt 60 kroner i administrationsgebyr oveni samt 15 kroner i moms.

PostNord beklager, men...

Marga Pedersen mener heller ikke at have set, at PostNord har informeret om prisstigningen via husstandsomdeling, sådan som Postdanmark plejede at gøre.

Og det har hun ret i, forklarer Jørgen Loft Holm, der er ansvarlig for brevområdet i PostNord:

- Hvis vi skulle informere via husstandsomdeling ville vi kun nå ud til 50 procent af kunderne, da en sådan information betragtes som reklame, og cirka 50 procent af kunderne har et "Nej tak til reklamer-skilt" på deres postkasse. Men vi har informeret på forsiden af vores hjemmeside siden september sidste år, haft prisfoldere liggende på vores mere end 1000 posthuse og har fortalt om det i landets nyhedsmedier, der flittigt har omtalt de nye priser.

Gebyret, som Marga Pedersen må betale for den manglende porto, kan der ikke gøres så meget ved. PostNord sammenligner det med det gebyr man må betale, hvis man kører uden billet, eller får en parkeringsbøde.

- Jeg er selvfølgelig rigtig ked af, at vores kunde ikke har været opmærksom på, at der er kommet nye priser. Den første måned opkrævede vi ikke gebyrer fra dem, der havde overset portostigningen fra otte kroner til ni kroner. Man kan sige, vi betragtede januar som en tilvænningsperiode, og herefter blev der lagt gebyr på. Vi har dog siden den 8. marts besluttet, at vi fremover vil se gennem fingerene med en underfrankering på en krone på et almindeligt standardbrev, hvis nu man kom til at sende en fødselsdagshilsen med forkert porto, siger Jørgen Loft Holm.

Men den konduite får Marga Pedersen ikke glæde af: Hun sendte sit brev i februar, mellem de to gebyrfri perioder, så hun må til lommerne.