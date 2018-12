Kommunens frivillige nødbehandlere i Sommersted og Fjelstrup kommer ud for lidt af hvert. I Fjelstrup har de har mere travlt end sidste år. I Sommersted har der været lidt færre opgaver.

Bilerne i både Sommersted og Fjelstrup kommer jævnligt uden for deres sædvanlige gebet, Fjelstrup har både været i Christiansfeld og i Halk, mens Sommersted har været i Stepping, Vojens og Jels.

- Vi har for ikke længe siden haft en periode på tre uger uden udrykninger. Men så kommer der pludselig fem udrykninger på én dag, forklarer hun.

- Det ligger i snit på 110 udrykninger om året. I år er det gået lidt ned, men tager vi fra 2016 til 2017 steg vi fra 98 udrykninger til 132. Så det svinger frem og tilbage, siger tovholder for akutbilen, Tina Nehlsen Kjær.

Her er tendensen set over flere år stabil, selv om der i 2017 var 132 udrykninger. Ordningen startede i op i sommersted i 2004.

I Sommersted er der trods færre nødbehandlere endnu flere udrykninger. Før jul lød tallet på 112 akutte udrykninger for Sommersted-bilen.

- Vores udrykninger er i stigning, og det har de sådan set været lige siden, vi begyndte i 2011, fortæller formand for nødbehandlerne, Finn Schmidt.

12 Nødbehandlere i Sommersted og 17 i Fjelstrup er ofte med til at redde liv og førelighed, inden den ambulancen fra ambulance syd eller Responce når frem, og de har travlt.

Hjerter og propper

De fleste af udrykningerne handler om vejrtrækningsbesvær, akutte slagtilfælde, det kan være blodpropper i hoved eller hjertet. Det kan være borgere, der føler smerter i brystet, som bliver urolige. Når der bliver ringet 112, sørger vagtcentralen for at sende alarmen til Sommersted eller Fjelstrup også, hvis der ikke lige er en ambulance i nærområdet. De er som regel med til at give den første livreddende førstehjælp. Herefter kommer den offentlige ambulance med bedre uddannet personale.

Men tilfældene af ulykker kan være meget forskellige. Både Sommested og Fjelstrup kommer ud til færdselsuheld, rideulykker, sågar fødsler og selvmord, men oftest er det sygdom, de bliver kaldt til.

- Vi har haft én fødsel i år, men det kan også være i den hel modsatte ende: Eksempelvis har vi for en del år siden, været ude ved et tilfælde, der var anmeldt som vejrtrækningsproblemer, men viste sig at være drab, fortæller Tina Nehlsen Kjær.

Det var også nødbehandlerteamet fra Sommersted, der gav førstehjælp til den lille dreng Noah, som blev dræbt under mystiske omstændigheder. Den slags oplevelser er ikke så rare.

- Derfor har vi også haft brug for psykolog til at tale tingene igennem. Det er en hjælp, vi får fra Regionen, siger Tina Nehlsen Kjær.